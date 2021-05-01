استقرار أسعار العملات اليوم السبت 1-5-2021 فى البنوك المصرية

عرض بنك الأهلي الكويتي أعلى مستوى للجنيه الإسترليني عند 21.70 جنيه للشراء

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، اليوم السبت 1 مايو 2021 وقد أنهى سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري فى تعاملات ختام الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف ، بينما شهد الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا، كما جاء فى التقرير اليومى لـ “المال”.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية



كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقدم البنك الأهلى الكويتي، سعر الدولار عند أعلى مستوى له في السوق، بمستهل تعاملات اليوم ، عند 15.65 جنيه للشراء.

بينما عرض البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك التجارى الدولى، وبنك الإسكندرية، أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المصرية، عند 15.61 جنيه للشراء.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك أبوظبي التجاري.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري عند 18.86 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعرض أعلى قيمة لسعر اليورو في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك الأهلي الكويتي، عند 18.87 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع.

وتداول بنك مصر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 18.77 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى البنك الأهلي المصري، مستوى 18.82 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.

وفى بنك HSBC سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 18.85 جنيه للشراء، 19.02جنيه للبيع. أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية



بينما استقرت مستويات الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه عند مستوى 21.66 جنيه للشراء، و 21.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعرض بنك الأهلي الكويتي أعلى مستوى للجنيه الإسترليني عند 21.70 جنيه للشراء، و 21.89 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أدنى سعر للعملة الإنجليزية داخل السوق المحلية، جاء عند 21.56 جنيه للشراء و21.93 جنيه للبيع داخل بنك مصر.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني داخل شبكة فروع البنك الأهلي، 21.64 جنيه للشراء.

وفى بنك قطر الوطني سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.67 جنيه للشراء، و 21.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية



وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى بداية تداولات اليوم مستقرا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعرض أعلى قيمة للريال السعودي في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك بلوم، وبنك عوه، وبنك المشرق، وبنك الأهلي المتحد، وبنك قطر الوطني، وبنك HSBC، والمصرف العربى الدولي، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تداول المصرف المتحد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 4.03 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

وتداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ، عند 4.16 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويتداول أعلى سعر للعملة الإماراتية أمام الجنيه بالسوق المحلية، عند 4.26 جنيه للشراء و4.28 للبيع داخل بنك بلوم، وبنك عوده، و المصرف العربى الدولي، وبنك قطر الوطني HSBC.

وشهد المصرف المتحد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أدنى مستوى فى السوق ، ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

وعرض سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ، عند 4.25 جنيه للشراء ، و 4.28 جنيه للبيع.