استقرار أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصرية

حافظت أسعار العملات الأجنبية والعربية على استقرارها مقارنة بالعملة المحلية، داخل فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بختام تعاملات اليوم، السبت، 17-4-2021، وفقاً لتقرير أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، بالبنوك الرئيسية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، لدى أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرية، الأهلي ومصر، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بختام تعاملاته اليوم.

كما حافظ المتوسط السعري للعملة الخضراء، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، أول أمس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كذلك، ظل سعر صرف اليورو مقارنة بنظيره المحلي، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر البنوك الحكومية المحلية من حيث الأصول، عند 18.68 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع بالأهلي، و18.66 و18.84 للشراء والبيع، على الترتيب، ببنك مصر.

فيما سجلت العملة الأوروبية متوسط سعري عند 18.69 و18.82 جنيه للشراء والبيع، على الترتيب، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقارنة بالجنيه المصري، داخل فروع بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 21.49 و21.48 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع، في ختام التداولات.

بينما أبقت العملة الإنجليزية بمستويات 21.54 و21.68 جنيه للشراء والبيع، على الترتيب، كمتوسط سعري داخل السوق المصرفية المحلية، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

الريال السعودى

تعرض شاشات التداول داخل فروع أكبر مصرفين حكوميين، الأهلي ومصر، سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بنهاية التداولات.

كما أبقى المتوسط السعري للريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل بنوك القطاع المصرفي المصري، عند مستويات 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، منذ أول أمس، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرضت أسعار العملات الأجنبية والعربية، في نهاية التداولات، أعلى سعر صرف للدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري بالسوق المحلية، على مستويات الشراء، عند 4.26 جنيه للشراء، داخل بنوك بلوك وعوده وقطر الوطني.

وفيما يخص متوسط سعر العملة الإماراتية مقابل الجنيه في السوق المحلية المصرية، بلغ 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.