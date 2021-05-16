استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 16-5-2021 في البنوك المصرية

عرض الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 16-5-2021؛ أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، نظرًا لعطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تنتهي اليوم.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021؛ بمناسبة عيد الفطر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021.

وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في المتوسط مستوى 15.62 جنيه للشراء، وسجل اليورو 19.01 جنيه للشراء، وبلغ متوسط الجنيه الإسترليني 22.10 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء ، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 4.25 جنيه للشراء.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي الكويتي، منفردا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

في حين تداول البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء.

وبلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى بنك الكويت الوطني ، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى بنك HSBC .

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك عودة ، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر صرف اليورو أعلى مستوى له في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي، عند 18.97 جنيه للشراء، في حين عرض مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

وتداول بنك مصر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.84 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

عرض الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 22.07 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.05 جنيه للشراء، لدى بنك بلوم.

وبلغ سعر العملة الإنجليزية لدى بنك مصر عند مستوى 21.91 جنيه للشراء، و22.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي ، مستوى 22.02 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ، 21.98 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 جنيه لدى 6 بنوك وهي، بنك بلوم، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الأهلي المتحد، وبنك HSBC ، وبنك قطر الوطني.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويتداول بنك قناة السويس سعر العملة السعودية عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، لدى بنك التنمية الصناعية ، 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك قطر الوطني، وبنك HSBC، بينما عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.16 جنيه للشراء.

واستقر سعر العملة الإماراتية لدى المصرف العربي الدولي ، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويتداول بنك فيصل الإسلامي ، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.