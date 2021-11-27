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استقرار أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

الدولار يواصل استقراره في أغلب البنوك
فاطمة إمام 6:52 م, السبت, 27 نوفمبر 21 6:52 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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حافظت أسعار العملات اليوم  السبت 27 نوفمبر على استقرارها على مستويات البيع والشراء مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات المصرفية داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية خلال الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، ويقدم الموقع الإلكتروني لـ “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر .

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أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

أظهر سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

تداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، واليورو عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر صرف العملات داخل بنك أبوظبي التجاري الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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وجاء سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

استقرت أسعار العملات داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

ونشر التقرير سعر اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، 18.24 للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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