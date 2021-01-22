بنـــوك

استقرار أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

أنهت العملات العربية باستقرار في أغلب البنوك المحلية اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 11:54 ص, الجمعة, 22 يناير 21 11:54 ص, الجمعة, 22 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اتخذت أسعار العملات الأجنبية مسارالاستقرار على مستوى البيع والشراء أمام الجنيه المصري بنهاية التداولات اليوم الجمعة 22 يناير 2021، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

كما أنهت العملات العربية تعاملات اليوم باستقرار، مقابل الجنيه المصري داخل السوق الرسمية وفقًا لرصد تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي على أسعار العملات خدمةً لقرائها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع

انهت العملات العربية بأستقرار في أغلب البنوك المحلية اليوم

وعن أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول- الاستثمار العربي) السعر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات تنهي تعاملات الاثنين 18-1-2021 على تباين

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر مؤشرات متوسط سعر العملة الأوروبية بقيمة 10 قروش على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري، مقابل نظيرها المصري عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

يقدم أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري، سعر صرف اليورو الأوروبي 18.95 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع بنهاية التعاملات اليوم.

ويتيح بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم الجمعة عند مستوى 19 جنيهًا للشراء.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات بمنتصف تعاملات الإثنين 18-1-2021

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني بحسب شاشات العملات على موقع البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة جاءت عند مستوى 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

ويعرض المصرف العربي الدولي أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

اختتم سعرالريال  السعودي  باستقرار أمام الجنيه المصري على شاشة البنك المركزي المصري اليوم الجمعة ليصل عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم الإثنين 18-1-2021 في مصر

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وجاء تقرير بوابة “المال” الإلكترونية  بلغ متوسط أسعار العملات العربية في السوق المصرية المصدرة من البنك المركزي المصري، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم أكبر مصرفين حكومين في السوق المحلية المصرية (الأهلي المصري) و(مصر) سعر صرف الدرهم الإماراتي في نهاية التداولات عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يرتفع 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الحسينى حسن 3:10 م, الجمعة, 22 يناير 21

استقرار سعر صرف اليورو الأوروبي بمنتصف تعاملات اليوم

‫محمود الصباغ‬‎ 11:39 ص, الجمعة, 22 يناير 21

سعر الريال السعودي يواصل استقراره بمنتصف تعاملات اليوم

فاطمه امام 11:19 ص, الجمعة, 22 يناير 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-1- 2021 في مصر

فاطمه امام 10:58 ص, الجمعة, 22 يناير 21

أسعار العملات اليوم الجمعة 22 -1-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 7:00 ص, الجمعة, 22 يناير 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 22-1-2021 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 6:30 ص, الجمعة, 22 يناير 21