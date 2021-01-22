استقرار أسعار العملات الأجنبية بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

أنهت العملات العربية باستقرار في أغلب البنوك المحلية اليوم

اتخذت أسعار العملات الأجنبية مسارالاستقرار على مستوى البيع والشراء أمام الجنيه المصري بنهاية التداولات اليوم الجمعة 22 يناير 2021، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

كما أنهت العملات العربية تعاملات اليوم باستقرار، مقابل الجنيه المصري داخل السوق الرسمية وفقًا لرصد تقدمه جريدة “المال” بشكل يومي على أسعار العملات خدمةً لقرائها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع

وعن أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المحلية المصرية تقدم بنوك (كريدي أجريكول- الأمارات دبي- أبوظبي الأول- الاستثمار العربي) السعر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما استقر مؤشرات متوسط سعر العملة الأوروبية بقيمة 10 قروش على مستوى البيع والشراء داخل البنك المركزي المصري، مقابل نظيرها المصري عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

يقدم أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصري، سعر صرف اليورو الأوروبي 18.95 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع بنهاية التعاملات اليوم.

ويتيح بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية داخل السوق المصرية اليوم الجمعة عند مستوى 19 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني بحسب شاشات العملات على موقع البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة جاءت عند مستوى 21.52 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

ويعرض المصرف العربي الدولي أعلى قيمة داخل السوق المصرية لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

اختتم سعرالريال السعودي باستقرار أمام الجنيه المصري على شاشة البنك المركزي المصري اليوم الجمعة ليصل عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أعلى مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، يقدم بنك المشرق السعر عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وجاء تقرير بوابة “المال” الإلكترونية بلغ متوسط أسعار العملات العربية في السوق المصرية المصدرة من البنك المركزي المصري، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

ويقدم أكبر مصرفين حكومين في السوق المحلية المصرية (الأهلي المصري) و(مصر) سعر صرف الدرهم الإماراتي في نهاية التداولات عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.