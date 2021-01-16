استقرار أسعار العملات أمام الجنيه اليوم السبت 16-1-2021

بنك المشرق يقدم أعلى سعر للعملة السعودية في البنوك العاملة في السوق

استقرت أسعار صرف العملات الأحنبية والعربية، في على مستويات الشراء والبيع على نفس مستويات تداولات الخميس الماضي أمام الجنيه المصري، بحسب آخر التحديثات المعلنة على موقع البنك المركزي المصري.

ويرجع الاستقرار في أسعار العملات بالسوق المصرية إلى اتخاذ القطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية له.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وجاء متوسط سعر العملة الخضراء أمام الجنيه بالبنوك المصرية في نهاية التعاملات الأسبوعية بالبنوك عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

وبحسب تقرير المال على اسعار صرف العملات تتيح البنوك (كريدي أجريكول- الإمارات دبي- أبوظبي الأول – الاستثمار العربي) أعلى مستوى للعملة الأمريكية بالسوق عند 15.63 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما حافظ متوسط سعر العملة الأوروبية على مستواه أمام الجنيه المصري في السوق المصرية في البنك المركزي المصري أمام الجنيه داخل السوق إلى 18.94 جنيه للشراء،19.07 جنيه للبيع.

ويتيح أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المصرية ( البنك التجاري الدولي) سعر صرف اليورو 18.91 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع بنهاية التعاملات اليوم. اليورو

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبحسب شاشات العملات على موقع البنك المركزي المصري جاء سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.29 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع.

ويتيح مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى لبيع العملة الإنجليزية عند مستوى 21.84 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي نهاية التعاملات الأسبوعية وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري على شاشة البنك المركزي المصري إلي 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

ويتيح أكبر مصرف حكومي يعمل في السوق المصرية سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في نهاية التداولات عند 4.23 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.