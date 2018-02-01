استقرار أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال يناير

رضوى عبد الرازق
استقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية، خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلي متوسط أسعار العزل والأسقف الجبسية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017.
العزل:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
14%
0%
181.9
207.5
207.5
اللفة (1*10م)
لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى
22%
-0.1 %
36.4
44.5
44.5
م2
عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى
32.7%
0%
5.2
6.9
6.9
كجم
بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60
17.3%
0 %
1305.2
1531
1531
م3
الواح عزل حرارى بوليسترين
الأسقف الجبسية:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
14.3%
0%
70
80
80
لوح
الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم