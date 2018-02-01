اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال يناير

رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية، خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلي متوسط أسعار العزل والأسقف الجبسية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017.العزل:
5:18 م, الخميس, 1 فبراير 18 5:18 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق


استقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية، خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلي متوسط أسعار العزل والأسقف الجبسية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017.

العزل:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

14%

0%

181.9

207.5

207.5

اللفة (1*10م)

لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى

22%

-0.1 %

36.4

44.5

44.5

م2

عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى

32.7%

0%

5.2

6.9

6.9

كجم

بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60

17.3%

0 %

1305.2

1531

1531

م3

الواح عزل حرارى بوليسترين 


الأسقف الجبسية:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

14.3%

0%

70

80

80

لوح

الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم



معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

14%

0%

181.9

207.5

207.5

اللفة (1*10م)

لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى

22%

-0.1 %

36.4

44.5

44.5

م2

عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى

32.7%

0%

5.2

6.9

6.9

كجم

بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60

17.3%

0 %

1305.2

1531

1531

م3

الواح عزل حرارى بوليسترين


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