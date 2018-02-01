اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار العزل والأسقف الجبسية خلال يناير

رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار العزل والأسقف الجبسية، خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلي متوسط أسعار العزل والأسقف الجبسية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017.العزل: