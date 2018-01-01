اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الطوب وانخفاض الرمل خلال ديسمبر

رضى عبد الرازقاستقرت أسعار الطوب خلال شهر ديسمبر مقارنة بنوفمبر الماضى، بينما انخفضت أسعار الرمل وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق. وفيما يلى جدوال بتغيرات اسعار الطوب و الرمل مقارنة بنوفمبر الماضى وديسم