اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الطوب وانخفاض الرمل خلال ديسمبر

رضى عبد الرازقاستقرت أسعار الطوب خلال شهر ديسمبر مقارنة بنوفمبر الماضى، بينما انخفضت أسعار الرمل وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن  الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق. وفيما يلى جدوال بتغيرات اسعار الطوب و الرمل مقارنة بنوفمبر  الماضى وديسم
7:20 م, الأثنين, 1 يناير 18 7:20 م, الأثنين, 1 يناير 18

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رضى عبد الرازق

استقرت أسعار الطوب خلال شهر ديسمبر مقارنة بنوفمبر الماضى، بينما انخفضت أسعار الرمل وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن  الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق. 

وفيما يلى جدوال بتغيرات اسعار الطوب و الرمل مقارنة بنوفمبر  الماضى وديسمبر 2016 :

الطوب  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

ديسمبر

نوفمبر

16.9%

0%

780

912

912

الف طوبة  

اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

16.2 %

0 %

3729

4332

4332

الف طوبة

اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

7.1%

0%

700

750

750

الف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

33.3%

0 %

1050

1400

1400

الف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

 

الرمل

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

ديسمبر

نوفمبر

25%

-7%

32

40

43

م3

حرش

25 %

-7.9 %

28

35

38

م3

ناعم

 

 

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