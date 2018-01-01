استقرار أسعار الطوب وانخفاض الرمل خلال ديسمبر

رضى عبد الرازق
استقرت أسعار الطوب خلال شهر ديسمبر مقارنة بنوفمبر الماضى، بينما انخفضت أسعار الرمل وذلك وفقا لنشرة اسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق.
وفيما يلى جدوال بتغيرات اسعار الطوب و الرمل مقارنة بنوفمبر الماضى وديسمبر 2016 :
الطوب :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
ديسمبر
ديسمبر
نوفمبر
16.9%
0%
780
912
912
الف طوبة
اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
16.2 %
0 %
3729
4332
4332
الف طوبة
اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
7.1%
0%
700
750
750
الف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
33.3%
0 %
1050
1400
1400
الف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
ديسمبر
ديسمبر
نوفمبر
25%
-7%
32
40
43
م3
حرش
25 %
-7.9 %
28
35
38
م3
ناعم