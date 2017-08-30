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استقرار أسعار الطوب وارتفاع الرمل من 2.4 إلى 8.6% خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الطوب خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، فى حين وصل معدل الارتفاع فى الأسعار مقارنة بأغسطس 2016 بين 35.4 و71.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوح الارتفاع فى أسعار الرمل بين 2.4 و8