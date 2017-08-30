استقرار أسعار الطوب وارتفاع الرمل من 2.4 إلى 8.6% خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق:
استقرت أسعار الطوب خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، فى حين وصل معدل الارتفاع فى الأسعار مقارنة بأغسطس 2016 بين 35.4 و71.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوح الارتفاع فى أسعار الرمل بين 2.4 و8.6% خلال أغسطس مقارنة بالشهر الماضى.
وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الطوب والرمل مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
الطوب :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
44.8 %
0%
630
912
912
الف طوبة
اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
35.4 %
0 %
3200
4332
4332
الف طوبة
اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
46.5%
0%
495
725
725
الف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
71.9 %
0 %
800
1375
1375
الف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
72%
2.4%
25
43
42
م3
حرش
72.7 %
8.6 %
22
38
35
م3
ناعم