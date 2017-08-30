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استقرار أسعار الطوب وارتفاع الرمل من 2.4 إلى 8.6% خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق: استقرت أسعار الطوب خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، فى حين وصل معدل الارتفاع فى الأسعار مقارنة بأغسطس 2016 بين 35.4 و71.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوح الارتفاع فى أسعار الرمل بين 2.4 و8
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق:

استقرت أسعار الطوب خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، فى حين وصل معدل الارتفاع فى الأسعار مقارنة بأغسطس 2016 بين 35.4 و71.9% وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق فيما تراوح الارتفاع فى أسعار الرمل بين 2.4 و8.6% خلال أغسطس مقارنة بالشهر الماضى.

وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الطوب والرمل مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

الطوب  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

44.8 %

0%

630

912

912

الف طوبة  

اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

35.4 %

0 %

3200

4332

4332

الف طوبة

اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

46.5%

0%

495

725

725

الف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

71.9 %

0 %

800

1375

1375

الف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

 

الرمل

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

72%

2.4%

25

43

42

م3

حرش

72.7 %

8.6 %

22

38

35

م3

ناعم

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