استقرار أسعار الطوب في سبتمبر مقارنة بأغسطس

وانحفاض الرمل في الفترة ذاتها
رضوى عبد الرازق
استقرت أسعار الطوب خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى فى حين وصل معدل الارتفاع فى الأسعار مقارنة بسبتمبر 2016 بين 22 إلى 60.8 %.
جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
الطوب
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
اغسطس
سبتمبر
22.6%
0%
744
912
912
الف طوبة
اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
27.8 %
0 %
3390
4332
4332
الف طوبة
اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
42.4%
0%
509
725
725
الف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
60.8 %
0 %
855
1375
1375
الف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
اغسطس
سبتمبر
53.8%
-7%
26
40
43
م3
حرش
52.2 %
-7.9 %
23
35
38
م3
ناعم