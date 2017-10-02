اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الطوب في سبتمبر مقارنة بأغسطس

وانحفاض الرمل في الفترة ذاتهارضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الطوب خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى فى حين وصل معدل الارتفاع  فى الأسعار مقارنة بسبتمبر 2016 بين 22 إلى 60.8 %. جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإ
2 أكتوبر، 2017 2 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

وانحفاض الرمل في الفترة ذاتها


رضوى عبد الرازق


استقرت أسعار الطوب خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى فى حين وصل معدل الارتفاع  فى الأسعار مقارنة بسبتمبر 2016 بين 22 إلى 60.8 %. 


جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. 

وانخفضت أسعار الرمل خلال الشهر الجارى 7 ، و7.9 % خلال سبتمبر .

وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الطوب و الرمل مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016 :

الطوب

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

اغسطس

سبتمبر

22.6%

0%

744

912

912

الف طوبة  

اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

27.8 %

0 %

3390

4332

4332

الف طوبة

اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

42.4%

0%

509

725

725

الف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

60.8 %

0 %

855

1375

1375

الف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

الرمل 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

اغسطس

سبتمبر

53.8%

-7%

26

40

43

م3

حرش

52.2 %

-7.9 %

23

35

38

م3

ناعم

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً