اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الطوب في سبتمبر مقارنة بأغسطس

وانحفاض الرمل في الفترة ذاتهارضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الطوب خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى فى حين وصل معدل الارتفاع فى الأسعار مقارنة بسبتمبر 2016 بين 22 إلى 60.8 %. جاء ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإ