عقـــارات

استقرار أسعار الطوب خلال شهر فبراير الماضي

مقارنة بشهر يناير من العام الحالي
محمود زكي 7:14 م, الجمعة, 5 مارس 21 7:14 م, الجمعة, 5 مارس 21

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شهدت أسعار الطوب استقرارًا خلال  فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير من العام الحالي، وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، أن أسعار الطوب الأسمنتي مصمت سجلت حوالى 1050 جنيهًا خلال الشهر الماضي، وهي نفس الأسعار التي سجلتها خلال شهر يناير .

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وأشار إلى أن أسعار الأسمنتي المصمت سجلت تراجعا  بنسبة 4.5 % خلال 12 شهرا، في الفترة من فبراير 2020  إلى الشهر نفسه من العام الحالى.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر 1000 طوبة أسمنتي مفرغ سجل حوالي 6800 جنيه، خلال فبراير، حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2020  قيمة 5200 جنيه بزيادة 30% تقريبًا.

وأوضح التقرير أن الطوب الطفلي سجل حوالى 950 جنيها خلال الشهر الماضي  بزيادة 50 جنيها عن شهر نفس من العام الماضي، الذي بلغ فيه سعر الألف طوبة قيمة 900 جنيه، وبلغت نسبة الزيادة حوالي 5.6%.

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وأكد التقرير أن هناك زيادة فى أسعار الطوب الوردي بنسبة 2.4%، في الفترة من فبراير 2020  إلى فبراير 2021.

وأشار التقرير إلى أن قيمة 1000 طوبة من الطوب الوردي بقيمة 2060 جنيها خلال الشهر الماضي، حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2012 جنيهًا

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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