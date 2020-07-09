استقرار أسعار الطوب خلال الربع الثاني من العام الحالي

شهدت أسعار الطوب خلال شهر الربع الثاني من العام الحالي الحالى استقرارًا كبيرًا، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الألف طوبة أسمنتي سجل حوالى 1100 جنيه خلال الشهر الماضي وهي نفس الأسعار التي سجلتها خلال شهري مايو أبريل.

في حين سجلت الأسعار زيادة بنسبة 3.8% خلال 12 عاما، وذلك في الفترة من يونيو 2019 إلى الشهر نفسه من العام الحالى.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ سجلت حوالي 5200 جنيه خلال يونيو الماضي في حين سجلت خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019 قيمة 5000 جنيه بزيادة 4% تقريبًا.

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء إلى أن الطوب الطفلي سجل حوالى 950 جنيها خلال يونيو الماضي بزيادة 50 جنيها على نفس الشهر من العام الماضى، والذى بلغ فيه سعر الألف طوبة قيمة 900 جنيه، وبلغت نسبة الزيادة حوالى 5.6%.

وأكد التقرير أن هناك زيادة فى أسعار الطوب الوردى بنسبة 18.4% وذلك في الفترة من مايو 2019 مايو 2020.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الألف طوبة من الطوب الوردي قيمة 2012 جنيها خلال الشهر الماضي، فى حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 1700 جنيه.