استقرار أسعار الطوب خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020

وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء

شهدت أسعار الطوب خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى استقرارًا كبيرًا، وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف التقرير أن سعر الألف طوبة أسمنتي مصمت مقاس 25*12.5*6 سم سجل 1100 جنيه خلال الفترة المذكورة.

في حين سجلت الأسعار زيادة بنسبة 3.8% خلال 12 شهرا، وذلك في الفترة من إبريل 2019 إلى إبريل من العام الحالي.

وأوضحت أن سعر الألف طوبة أسمنتي مفرغ مقاس 40*20*12 سم سجلت حوالي 5200 جنيه خلال الأربعة أشهر الماضية

في حين سجلت خلال إبريل من العام الماضي 2019 قيمة 5000 جنيه بزيادة 4% تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن الطوب الطفلي مقاس 25*12*6.5 سم سجل حوالي 950 جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية إبريل

في حين بلغ فيه سعر الألف طوبة قيمة 900 جنيه خلال إبريل من العام الماضي وبلغت نسبة الزيادة حوالي 5.6%.

وأكد التقرير أن هناك زيادة في أسعار الطوب الوردي مقاس 25*12*6 سم بنسبة 18.4% وذلك في الفترة من إبريل 2019 إلى الشهر ذاته من 2020.

وأشارت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان إلى أن قيمة الألف طوبة من الطوب الوردي قيمة 2012 جنيه خلال الشهر الماضي في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 1700 جنيه