استقرار أسعار الصاج خلال الشهر الحالي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال مارس الحالي، مقارنة بشهر فبراير الماضي.

أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 125 جنيها للمتر مربع

وأضاف التقرير أن أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 125 جنيهًا للمتر مربع خلال شهر مارس شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%، في حين انخفض مقارنة بشهر مارس 2019، بنسبة 12 % حيث سجل قيمة 143 جنيهًا للمتر مربع

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 330 جنيهًا للمتر مربع، بانخفاض بلغ 12% على نفس الشهر من العام الماضي 2019 والذي سجل سعره 376 جنيه للمتر المربع.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 364 جنيهًا للمتر مربع، بانخفاض بلغ 17%، حيث سجل سعره خلال سبتمبر من العام الماضي 348 جنيهًا.

وكانت أسعار الصاج شهدت انخفاضًا بنسبة تتراوح من 9,8% لـ12,5% خلال 12 شهرًا، حيث سجل المتر المربع من الصاج المفرد سُمك 0.5 سم 3.7 والتعريجة م1.06، 125.40 جنيه خلال نوفمبر 2019 ، مقابل 139 جنيهًا خلال نوفمبر 2018.

