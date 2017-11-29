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استقرار أسعار السيراميك والبلاط خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق:   استقرت أسعار البلاط والسيراميك خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى تغيرات أسعار البلاط والسيراميك مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:البلاط:
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

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رضوى عبدالرازق:
 
استقرت أسعار البلاط والسيراميك خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى تغيرات أسعار البلاط والسيراميك مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:

البلاط:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

15.8%

0%

57

66

66

م2

بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم ) 

8%

0 %

100

108

108

م2

بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )

5.3%

0%

95

100

100

م2

بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )

0%

0 %

34

34

34

م2

بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)

السيراميك:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

36.6 %

0%

41

56

56

م2

سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )

47.5%

0 %

40

59

59

م2

سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )

36 %

0%

50

68

68

م2

سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )

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