استقرار أسعار السيراميك والبلاط خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق:
استقرت أسعار البلاط والسيراميك خلال نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى تغيرات أسعار البلاط والسيراميك مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:
البلاط:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
15.8%
0%
57
66
66
م2
بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم )
8%
0 %
100
108
108
م2
بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )
5.3%
0%
95
100
100
م2
بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )
0%
0 %
34
34
34
م2
بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)
السيراميك:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
36.6 %
0%
41
56
56
م2
سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )
47.5%
0 %
40
59
59
م2
سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )
36 %
0%
50
68
68
م2
سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )