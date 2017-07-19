سيــارات

استقرار أسعار السيارة سينوفا خلال 2017

أحمد شوقىلم تشهد أسعار العلامة الصينية سينوفا أية تغيرات منذ بداية العام الحالى وحتى الآن؛ فقد استقرت أسعار سينوفا A1 عند 102- 132 ألف جنيه؛ لتكون بذلك أرخص السيارات الملاكى فى مصر.وتراوحت سينوفا X25 بين 198 ألف جنيه للفئة الأولى و209 آلاف للفئة الأعلى.وتطرح المجموعة العربية للتجارة والتوزيع "
19 يوليو، 2017 19 يوليو، 2017

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أحمد شوقى

لم تشهد أسعار العلامة الصينية سينوفا أية تغيرات منذ بداية العام الحالى وحتى الآن؛ فقد استقرت أسعار سينوفا A1 عند 102- 132 ألف جنيه؛ لتكون بذلك أرخص السيارات الملاكى فى مصر.

وتراوحت سينوفا X25 بين 198 ألف جنيه للفئة الأولى و209 آلاف للفئة الأعلى.

وتطرح المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوي” وكيل سينوفا؛ فئتين إضافيتين من سينوفا A1 ليكون أمام العميل فرصة الاختيار من بين 8 فئات مقابل 6 فئات فقط خلال يناير الماضى؛ كما تمكنت من توفير سينوفا X25.

ويوضح الجدول التالى أسعار سيارات سينوفا خلال يناير ويوليو من 2017.

السيارة

الفئة

سعر يناير 2017 بالألف جنيه

سعر يوليو 2017 بالألف جنيه

A1

HB M/T

102

102

M/T

102

102

M/T

108

108

M/T HB

108

108

A/T HB H/L

120

120

M/T H/L

120

120

A/T Fashion

132

132

A/T HB Fashion

132

132

X25

A/T H/L

198

198

A/T Fashion

209

209

 

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