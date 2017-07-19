استقرار أسعار السيارة سينوفا خلال 2017

أحمد شوقىلم تشهد أسعار العلامة الصينية سينوفا أية تغيرات منذ بداية العام الحالى وحتى الآن؛ فقد استقرت أسعار سينوفا A1 عند 102- 132 ألف جنيه؛ لتكون بذلك أرخص السيارات الملاكى فى مصر.وتراوحت سينوفا X25 بين 198 ألف جنيه للفئة الأولى و209 آلاف للفئة الأعلى.وتطرح المجموعة العربية للتجارة والتوزيع "

أحمد شوقى

لم تشهد أسعار العلامة الصينية سينوفا أية تغيرات منذ بداية العام الحالى وحتى الآن؛ فقد استقرت أسعار سينوفا A1 عند 102- 132 ألف جنيه؛ لتكون بذلك أرخص السيارات الملاكى فى مصر.

وتراوحت سينوفا X25 بين 198 ألف جنيه للفئة الأولى و209 آلاف للفئة الأعلى.

وتطرح المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوي” وكيل سينوفا؛ فئتين إضافيتين من سينوفا A1 ليكون أمام العميل فرصة الاختيار من بين 8 فئات مقابل 6 فئات فقط خلال يناير الماضى؛ كما تمكنت من توفير سينوفا X25.

ويوضح الجدول التالى أسعار سيارات سينوفا خلال يناير ويوليو من 2017.