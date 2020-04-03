اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 3-4-2020

هدوء في أسعار السلع الغذائية
محمد مجدي 10:03 ص, الجمعة, 3 أبريل 20 10:03 ص, الجمعة, 3 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، اليوم الجمعة 3-4-2020 ، ولوحظ هدوء في حركة البيع والشراء، بعد زيادة الإقبال من قِبل المستهلكين خلال الفترة الماضية التي استغرقت أسبوعين، نتيجة ظهور المرض العالمي فيروس كورونا فى مصر.

وخلال جولة لـ«المال» على الأسواق صباح اليوم ، تم رصد ثبات أسعار بيع السلع لدى تجار الجملة والتجزئة.

وقال محمد مسعود ، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت التحرك خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الزيادات التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستكون على تجار الجملة وليس التجزئة.

وأوضح مسعود أن تلك الزيادات المتوقعة لن تُلقي بظلالها على المستهلكين خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن الطلبيات الجديدة التى تم تسلمها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وقال أحمد عبد السلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالًا من قِبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبد الستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون في تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح؛ لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التي تسيطر على السوق مؤخرًا.

وقال عبد الله إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية عدا محال السلع الغذائية أدى إلى وجود تنشيط بسيط في حركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، والتى تشمل محال وسلاسل تجارية كبرى؛ للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 2-4-2020

محمد مجدي 8:52 ص, الخميس, 2 أبريل 20

بورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم 1-4-2020

محمد مجدي 7:22 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 31-3-2020

محمد مجدي 9:09 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الأحد 29-3-2020

محمد مجدي 8:20 م, الأحد, 29 مارس 20

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم السبت 28-3-2020

محمد مجدي 9:47 م, السبت, 28 مارس 20

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 26-3-2020

محمد مجدي 10:31 ص, الخميس, 26 مارس 20