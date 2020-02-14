اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 14-2-2020

لليوم الخامس على التوالي
محمد مجدي 8:16 م, الجمعة, 14 فبراير 20 8:16 م, الجمعة, 14 فبراير 20

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استقرت أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 14-2-2020، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وشهدت حركة المبيعات حالة من الهدوء في عمليات البيع والشراء بمحال السلع الغذائية، وذلك خلال رصد أجرته “المال”.

كان سعر باكتة السكر قد ارتفع على تجار التجزئة يوم الجمعة الماضى بنحو 19 جنيها، وذلك من قبل تجار الجملة، بعدما كان سعر التسليم 67 جنيها ليصبح 86 للباكتة والتي تحتوي على 10 كيلو سكر.

وتشهد أسعار السلع الغذائية استقرارا فى حركة البيع والشراء خلال تعاملات اليوم، وذلك وفقًا لتأكيدات تجار لـ”لمال” مع استمرار ثبات معدلات البيع للمستهلكين في القاهرة والجيزة.

وقال محمد مسعود، تاجر بالقاهرة، إن أسعار بعض السلع الغذائية بدأت في التحرك خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف مسعود أن الطلبيات الجديدة التى تم استلامها حتى الآن من تجار الجملة هى الزيوت والسكر.

وأشار مسعود إلى أن سعر السكر قد يشهد زيادة طفيفة بنحو 50 قرشا في الكيلو بعد زيادة السعر في الجملة.

وقال أحمد عبدالسلام، تاجر سلع غذائية فى الجيزة، إن أكثر السلع إقبالا من قبل المستهلكين هى الزيوت، والمسلى، والسكر، والشاى.

وأوضح زكريا عبدالستار، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن تجار الجملة والموزعين مستمرون فى تخفيض الأسعار لتجار التجزئة.

وأشار إلى أن التخفيض جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات التى قامت بها الغرف التجارية مع التجار.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن «مبادرة لخفض الأسعار» بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، عن مساندتهم للمواطنين، بالتنازل عن جزء من هامش الربح، لتنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تسيطر على السوق مؤخرًا.

كما أكد مصطفي عبدالله تاجر سلع غذائية، أن محال السلع الغذائية تقوم حاليًا بتخفيض هامش الربح بواقع 25 و50 قرشَا في الكيلو وذلك لبعض المنتجات مثل الأجبان، ومصنعات اللحوم، وذلك لتنشيط حركة المبيعات.

السلعةالوزناقل سعراعلي سعر
السكر1كيلو810
المكرونة1كيلو7.510
الارز1كيلو622
مسلي صناعي800جرام1822
زيت خليط1لتر1624
شاي40جرام3.55
خل900مللي811
عسل اسود250جرام915
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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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