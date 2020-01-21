استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الثلاثاء 21-1-2020

تشهد السلع الغذائية استقرارًا في حركة البيع والشراء بالسلاسل التجارية الكبرى ومحالّ المواد الغذائية، في مناطق القاهرة والجيزة، ورصدت “المال” بورصة أسعار السلع اليوم الثلاثاء 21- 1- 2020 والتي لوحظ ثباتها في أغلب المناطق.

قال زكريا عبد الستار، تاجر سلع غذائية، عضو شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن الزيادات التي شهدتها بعض أسعار السلع خلال الفترة الماضية خارج نطاق الشركات المنتجة لكل السلع.

وأوضح أن تجار الجملة والموزعين يقومون بزيادة أسعار تسليم السلع لتجار التجزئة، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل.

وأضاف أن أسعار بيع السلع الغذائية، اليوم، ما زالت ثابتة على معدلات البيع الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هناك زيادات مرتقبة خلال شهر فبراير المقبل.

وقال محمد مسعود، تاجر سلع غذائية في منطقة الجيزة، إن أسعار السلع الغذائية لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، مرجحًا أن تظهر الارتفاعات بنهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن الاختلاف في سعر البيع متفاوت من 25 إلى 50 قرشًا في السلعة الواحدة، بينما تصل إلى 2 و4 جنيهات في بعض الأحيان نتيجة المنافسة بين السلاسل التجارية الكبرى ومحالّ المواد الغذائية.