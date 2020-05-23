استقرار أسعار السلع الغذائية في أسواق السبت 23-5-2020

استقرار معدلات البيع والشراء في الأسواق منذ بداية مايو الجاري

استقرت بورصة أسعار السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم السبت 23-5-2020 في معدلات البيع والشراء في الأسواق، وذلك منذ بداية مايو الجاري، نتيجة قيام العديد من شركات الأغذية بتثبيت أسعار البيع لزيادة المبيعات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال شريف أشرف، تاجر مواد غذائية، إنه من المرجح وجود زيادات طفيفة في أسعار السلع، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان اليوم الموافق 30 من رمضان .

وأضاف أن تلك الزيادات ستكون من قبل الشركات المنتجة وليس لتجار الجملة والتجزئة دخل فيها، وأن هامش ربح تاجر التجزئة لا يتعدى جنيها واحدا فى السلعة.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن «مبادرة لخفض الأسعار»، بعد إعلان عدد من أعضاء الغرف التجارية فى مختلف المحافظات، مساندتهم للمواطنين بالتنازل عن جزء من هامش الربح.

وقال علاء عبدالستار، عضو بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن قرار الحكومة إغلاق المحالّ التجارية ما عدا محال السلع الغذائية، أدى إلى وجود تنشيط بسيط بحركة البيع والشراء.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراقبة منافذ بيع السلع الغذائية، التى تشمل محالّ وسلاسل تجارية كبرى، للتأكد من عدم رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب اتحاد الغرف التجارية أصحاب المحال التجارية بعدم رفع أسعار السلع الغذائية على المستهلكين دون مبرر.