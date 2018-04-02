اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الزلط والجبس والجير.. وارتفاع السن

رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الزلط والجبس والجير، بينما ارتفع السن، خلال شهر مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير:الزلط
9:46 م, الأثنين, 2 أبريل 18 9:46 م, الأثنين, 2 أبريل 18

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رضوى عبد الرازق

استقرت أسعار الزلط والجبس والجير، بينما ارتفع السن، خلال شهر مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جداول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير:

الزلط

معدل التغير

عام 2017

عام 2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

21.8%

0%

78

95

95

م3

مخصوص

8.3%

0 %

120

130

130

م3

فينو

 

السن

 

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

90.9%

5%

55

105

100

م3

سن2- مقاس 22

 

 

الجبس

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

مارس

مارس

فبراير

17.2%

0%

760

891

891

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

15%

0 %

574

660

660

طن  

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

عام 2017

عام2018

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

فبراير

فبراير

يناير

35.8%

0%

1469

1995

1995

الطن

المطفأ

 

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