اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الزلط والجبس والجير.. وارتفاع السن

رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الزلط والجبس والجير، بينما ارتفع السن، خلال شهر مارس، مقارنة بفبراير الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير:الزلط