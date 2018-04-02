استقرار أسعار الزلط والجبس والجير.. وارتفاع السن

رضوى عبد الرازق
الزلط
معدل التغير
عام 2017
عام 2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
21.8%
0%
78
95
95
م3
مخصوص
8.3%
0 %
120
130
130
م3
فينو
السن
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
90.9%
5%
55
105
100
م3
سن2- مقاس 22
الجبس
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
مارس
مارس
فبراير
17.2%
0%
760
891
891
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
15%
0 %
574
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
عام 2017
عام2018
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
فبراير
فبراير
يناير
35.8%
0%
1469
1995
1995
الطن
المطفأ