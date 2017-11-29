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استقرار أسعار الرخام والجرانيت خلال نوفمبر

رضوى عبد الرازق   استقرت أسعار الرخام والجرانيت، خلال نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى، حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016: الرخام…

29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق
 
استقرت أسعار الرخام والجرانيت، خلال نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى، حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:

الرخام

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

22.4 %

0%

98

120

120

م2

جلالة لايت (ترابيع )

28.4%

0 %

109

140

140

م2

برلاتو (ترابيع )

23.5%

0%

81

100

100

م.ط

جلالة لايت (درج )

48.1 %

0 %

81

120

120

م.ط

برلاتو (درج

 

الجرانيت

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

اكتوبر

34.6%

0%

260

350

350

م2

احمر اسوان ترابيع

26.9 %

0 %

260

330

330

م2

رمادى ترابيع

33.3 %

0 %

180

240

240

م.ط

احمر اسوان درج

25 %

0 %

180

225

225

م.ط

رمادى درج

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