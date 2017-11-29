استقرار أسعار الرخام والجرانيت خلال نوفمبر

رضوى عبد الرازق
استقرت أسعار الرخام والجرانيت، خلال نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى، حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:
الرخام
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
22.4 %
0%
98
120
120
م2
جلالة لايت (ترابيع )
28.4%
0 %
109
140
140
م2
برلاتو (ترابيع )
23.5%
0%
81
100
100
م.ط
جلالة لايت (درج )
48.1 %
0 %
81
120
120
م.ط
برلاتو (درج
الجرانيت
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
اكتوبر
34.6%
0%
260
350
350
م2
احمر اسوان ترابيع
26.9 %
0 %
260
330
330
م2
رمادى ترابيع
33.3 %
0 %
180
240
240
م.ط
احمر اسوان درج
25 %
0 %
180
225
225
م.ط
رمادى درج