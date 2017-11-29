استقرار أسعار الرخام والجرانيت خلال نوفمبر

عقـــارات

رضوى عبد الرازق استقرت أسعار الرخام والجرانيت، خلال نوفمبر الجارى، مقارنة بأكتوبر الماضى، حسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016: الرخام…