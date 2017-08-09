استقرار أسعار الدولار.. وبنك مصر يخفض البيع والشراء

هبة حامد شهد سعر الدولار استقرارًا في أغلب البنوك، اليوم الأربعاء، بينما تراجع سعر البيع والشراء في عدد قليل منهم، مقارنة بأسعار أمس، ليستمر الانخفاض الذي بدأ الأسبوع الجاري. وخفض بنك مصر سعر الدولار ليصل سعر الشراء 17.74 جنيه، مقابل 17.76 أمس، وسعر البيع عند 17.84 جنيه مقابل 17.86 -أمس. واستقر س

هبة حامد

شهد سعر الدولار استقرارًا في أغلب البنوك، اليوم الأربعاء، بينما تراجع سعر البيع والشراء في عدد قليل منهم، مقارنة بأسعار أمس، ليستمر الانخفاض الذي بدأ الأسبوع الجاري.

وخفض بنك مصر سعر الدولار ليصل سعر الشراء 17.74 جنيه، مقابل 17.76 أمس، وسعر البيع عند 17.84 جنيه مقابل 17.86 -أمس.

واستقر سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك العربي الإفريقي الدولي عند 17.75 جنيه للشراء، و17.85 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند سعر 17.75 جنيه للشراء، و17.85 للبيع.

واستقر سعر الشراء عند بنكي “قطر الوطني” و”إتش إس بي سي” عند 17.75 جنيه، وسعر البيع عند 17.85.

وثبت بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 17.72 جنيه للشراء و17.82 للبيع.

وثبت بنك المصرف المتحد سعر الشراء عند 17.72 جنيه، و17.80 للبيع.