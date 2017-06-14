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استقرار أسعار الدولار في تعاملات الأربعاء الصياحية

شروق وليدسيطر الهدوء على بداية تعاملات الدولار صباح الأربعاء 14 يونيو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.ويطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.20 جنيه، وكذلك يعرض بنكا أبو ظبي الإسلامي وHSBC أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيه.جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، ص