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استقرار أسعار الدولار في تعاملات الأربعاء الصياحية

شروق وليدسيطر الهدوء على بداية تعاملات الدولار صباح الأربعاء 14 يونيو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.ويطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.20 جنيه، وكذلك يعرض بنكا أبو ظبي الإسلامي وHSBC أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيه.جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، ص
14 يونيو، 2017 14 يونيو، 2017

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شروق وليد

سيطر الهدوء على بداية تعاملات الدولار صباح الأربعاء 14 يونيو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.

ويطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.20 جنيه، وكذلك يعرض بنكا أبو ظبي الإسلامي وHSBC أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.08 جنيه.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:

 

أسعار صرف الدولار صباح الأربعاء 14 يونيو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.95

18.05

مصر

17.95

18.05

القاهرة

18.00

18.10

التجارى الدولى

18.05

18.15

العربى الأفريقى الدولى

18.00

18.10

HSBC

18.08

18.20

QNB

17.95

18.05

الإسكندرية

18.05

18.15

أبو ظبى الإسلامى

18.08

18.17

  المصرف المتحد

18.05

18.15

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