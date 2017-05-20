استقرار أسعار الدولار في أكبر 10 بنوك

شروق وليد
سيطرت حالة من الهدوء فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية، بداية تعاملات اليوم السبت.
ويواصل بنك HSBC طرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيه.
ويسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.10 جنيه.
الجدول التالى يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:
أسعار صرف الدولار صباح السبت 20 مايو 2017
البنك
شراء
بيع
الأهلى
17.95
18.05
مصر
17.95
18.05
القاهرة
18.00
18.10
التجارى الدولى
18.05
18.15
العربى الأفريقى الدولى
18.00
18.10
HSBC
18.08
18.23
QNB
17.95
18.05
الإسكندرية
18.05
18.15
أبو ظبى الإسلامى
18.10
18.17
المصرف المتحد
18.05
18.15