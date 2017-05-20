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استقرار أسعار الدولار في أكبر 10 بنوك

شروق وليدسيطرت حالة من الهدوء فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية، بداية تعاملات اليوم السبت.ويواصل بنك HSBC طرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيه.ويسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.10 جنيه.الجدول التالى يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم: