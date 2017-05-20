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استقرار أسعار الدولار في أكبر 10 بنوك

شروق وليدسيطرت حالة من الهدوء فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية، بداية تعاملات اليوم السبت.ويواصل بنك HSBC طرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيه.ويسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.10 جنيه.الجدول التالى يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:
20 مايو، 2017 20 مايو، 2017

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شروق وليد

سيطرت حالة من الهدوء فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية، بداية تعاملات اليوم السبت.

ويواصل بنك HSBC طرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.23 جنيه.

ويسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.10 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة، صباح اليوم:

أسعار صرف الدولار صباح السبت 20 مايو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.95

18.05

مصر

17.95

18.05

القاهرة

18.00

18.10

التجارى الدولى

18.05

18.15

العربى الأفريقى الدولى

18.00

18.10

HSBC

18.08

18.23

QNB

17.95

18.05

الإسكندرية

18.05

18.15

أبو ظبى الإسلامى

18.10

18.17

  المصرف المتحد

18.05

18.15

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