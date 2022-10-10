استقرار أسعار الدولار عند 19.66 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر الحالي، عند 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار شراء الدولار 19.66 جنيه، وذلك في بنكي: أبوظبي الإسلامي، وميد بنك.

أسعار الدولار

وأظهرت شاشات التداول تسجيل سعر بيع الدولار 19.69 جنيه في بنوك: أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، العقاري المصري، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، قطر الوطني، كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي.

كما سجلت أسعار بيع الدولار 19.69 جنيه، في البنوك التالية: البركة، بلوم، السويس، المشرق، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وHSBC.

وسجل أدنى سعر لشراء الدولار 19.59 جنيه، وذلك في بنوك: البركة، بلوم، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وHSBC.

فيما سجل أدنى سعر لبيع الدولار 19.67 جنيه في بنوك: مصر، البنك الأهلي. وسجل سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري 19.60 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة

وأقرّت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار، خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.