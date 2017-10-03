استقرار أسعار الدولار بالبنوك فى تعاملات الثلاثاء

هبة حامد
استقر سعر الدولار في البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 في بنك عوده.
في بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.61 للشراء و 17.71 للبيع.
واستقر في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.
واستقر عند تعاملات أمس في بنوك المصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.
فيما تدوول فى بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.
وفي مصرف ابو ظبي الإسلامي سجلت العملة الأمريكية 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.
ورفع البنك المركزي المصري الدولار قرشًا ليسجل 17.59 للشراء فيما استقر عند 17.70 للبيع.
وفى البنك التجاري الدولي سجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.