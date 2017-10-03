استقرار أسعار الدولار بالبنوك فى تعاملات الثلاثاء

هبة حامداستقر سعر الدولار في البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 في بنك عوده.في بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.61 للشراء و 17.71 للبيع.واستقر في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.واستقر عند تعاملات أمس في بنوك المصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات ليسجل 17.61 للشراء

هبة حامد

استقر سعر الدولار في البنوك، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 في بنك عوده.

في بنك إتش.إس.بي.سي سجل سعر الدولار 17.61 للشراء و 17.71 للبيع.

واستقر في بنك التعمير والإسكان ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.

واستقر عند تعاملات أمس في بنوك المصرف المتحد والمصري لتنمية الصادرات ليسجل 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع.

فيما تدوول فى بنك القاهرة 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.

وفي مصرف ابو ظبي الإسلامي سجلت العملة الأمريكية 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.

ورفع البنك المركزي المصري الدولار قرشًا ليسجل 17.59 للشراء فيما استقر عند 17.70 للبيع.

وفى البنك التجاري الدولي سجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.