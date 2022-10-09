استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم، لتسجل 19.69 للشراء و 19.66 للبيع.

وسجلت أسعار شراء الدولار 19.66 في بنك أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، كما سجل الشراء 19.64 في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكندرية، و 19.63 للشراء في (المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، وبنك قطر الوطني).

وسجل أدني سعر لبيع الدولار 19.67 في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

يشار إلى أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، كانت قد قالت في وقت سابق، إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت إلى “مرحلة متقدمة للغاية”.

وأضافت أن الصندوق يعمل مع مصر عن قرب ويتابع إجراءات اتخذتها السلطات المصرية تسير في اتجاه تسريع برنامج القرض الجديد “ليس خلال أشهر ولكن خلال أسابيع”.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.