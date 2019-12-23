اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الدواجن واللحوم بأسواق الإثنين 23 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الدواجن، اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 26 و27 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 37 ، و33 للساسو، و40 للرومى، و40 للبط، و31 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. كما…

أحمد اللاهوني 4:59 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 4:59 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

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استقرت أسعار الدواجن، اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 26 و27 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 37 ، و33 للساسو، و40 للرومى، و40 للبط، و31 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 100 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 للضأن، و135 للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

فيما ترواحت الأسعار بمحافظات الوجه القبلى بين 75و90 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتجار فى محافظة بنى سويف.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات اللحوم المجمدة خلال يناير 2019 بنسبة 12.7% لتسجل 136.639 مليون دولار في مقابل 121.236 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018.

وهبطت فاتورة استيراد مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال يناير الماضي لتسجل 10.427 مليون دولار في مقابل 20.472 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018 بنسبة تراجع 49.1%.

يشار إلى أن واردات مصر من اللحوم المجمدة قد سجلت 1.664 مليار دولار خلال العام الماضي، والأبقار والجواميس نحو 152.482 مليون دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

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