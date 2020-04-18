استقرار أسعار الدهانات خلال الربع الأول من العام الحالي

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن استقرار أسعار الدهانات الربع الأول من العام الحالي ، وانخفاض أسعارها بنسبة تتراوح من 3.9% لـ 4.1% خلال عام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن أسعار الدهانات من بلاستيك مط عالى الجودة سجل خلال الربع الأول من العام الحالي قيمة 32.6 جنيه للمتر في حين سجل خلال نفس الربع من العام الماضي قيمة 40 جنيها تقريبا.

في حين سجل لتر بلاستيك نصف لامع سجل 46 جنيها خلال نفس الربع من العام الحالي مقابل 48,13 جنيه 2019.

وأشار التقرير إلى أن لتر مط داخلى إقتصادي سجل 10.3 جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 في حين سجل لتر مط خارجى متفوق الجودة قيمة 44 جنيها خلال نفس الربع المذكور.

وسجل الكيلو جرام من معجون بلاستيك داخلي قيمة 6 جنيهات خلال الربع الأول من العام الحالي وسجل نفس القيمة في الربع نفسه من العام الماضي، وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء.