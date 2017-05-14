استقرار أسعار الخضر والفاكهة

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في الأسواق اليوم، الأحد، بعد تحسن أسعار معظم الأصناف الرئيسية خلال الفترة الماضية، فيما سجل الفلفل الألوان ارتفاعًا مسجلًا 18 جنيهًا، بدلًا من 15 جنيهًا.ووفقا لبعض التجار بالجيزة ؛ سجل سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في الأسواق اليوم، الأحد، بعد تحسن أسعار معظم الأصناف الرئيسية خلال الفترة الماضية، فيما سجل الفلفل الألوان ارتفاعًا مسجلًا 18 جنيهًا، بدلًا من 15 جنيهًا.

ووفقا لبعض التجار بالجيزة ؛ سجل سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، والألوان 18جنيهًا.

وسعرالباذنجان البلدي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض والعروس 5 جنيهات، والملوخية 7 جنيهات، وورق العنب 12 جنيهًا.

بينما بلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والبصل الأصفر 4 جنيهات، والفاصوليا 7 جنيهات، والبسلة 8 جنيهات، والجزر 2.5 جنيه، والثوم 18 جنيهًا، والليمون بين 16 و20 جنيهًا.