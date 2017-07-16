استقرار أسعار الخضر والفاكهة و12 جنيهًا لبشائر الكمثرى

الصاوى أحمداستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق، اليوم الأحد عند نفس معدلاتها، بينما كانت الطماطم قد ارتفعت بشكل جنونى بعد تحريك أسعار الوقود حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 3 و4 جنيهات بدلاً من جنيه إلى2 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، بدلاً من 3 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 5 جنيهات.

الصاوى أحمد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق، اليوم الأحد عند نفس معدلاتها، بينما كانت الطماطم قد ارتفعت بشكل جنونى بعد تحريك أسعار الوقود حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 3 و4 جنيهات بدلاً من جنيه إلى2 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، بدلاً من 3 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 5 جنيهات.

ووفقا لبعض التجار فى محافظة الجيزة سجل الجزر 4 جنيهات، والملوخية 8، والقلقاس 6 جنيهات، والسبانخ 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات والباذنجان البلدى 4 جنيهات وفقا لمتوسط أسعار البيع حاليا.

وأكد التجار لـ”المـال ” أن الليمون يبدأ من 12 جنيها، والخيار 4 جنيهات بدلا من 5 و 6 جنيهات، والبامية تباع بسعر من 8 إلى 10 جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والفلفل 6 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 5، والثوم 20 جنيهاً.

كما استقبلت الأسواق الكمثرى البلدى منذ أيام وتباع بـ12 جنيها وهو نفس سعر التين البرشومى وفقا لبعض تجار الفاكهة.

وعلى صعيد الفاكهة شهدت الأسواق استقرارا فى الأسعار، والمانجو استقرت بين 10 و15 جنيها والعنب الأحمر والأصفر 5 جنيهات والكانتالوب 5 جنيهات للكيلو والبطيخ 25 جنيها للواحدة حسب الوزن، والخوخ 6.5 جنيه والموز البلدى 10جنيهات والبرقوق البلدى 20 جنيها والمشمش 10جنيهات كمتوسط سعر حسب الجودة.