استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-5-2022

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-5-2022 وسجلت الطماطم 10 جنيهات ، والخيار والبطاطس 5 إلى 7 جنيهات ، الفلفل 4 جنيهات إلى 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيهات ، طبقا لعدد من تجار التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتأرجح سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 85 جنيها إلى 180 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، الخيار بجنيه واحد إلى 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات ، ورابطة الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير نصف جنيه إلي جنيه ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 20 جنيها، والباذنجان الأبيض والباذنجان الملون 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر 8 جنيهات ، والفلفل الحامي 12 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها ، والبامية من 12 إلى 35 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ، والجزر 7 جنيهات، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 8 جنيهات للكيلو ، والليمون 20 جنيها والفاصوليا 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات ، والفراولة 10 جنيهات ، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح 20 جنيها ، والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها.

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 30 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 55 جنيها ، عنب أسود مستورد 50 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

وأوضحوا أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه.