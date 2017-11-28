اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الخضراوات وانخفاض اليوسفي

الصاوي أحمد كشفت جولة قامت بها " المال " على الأسواق، استقرار أسعار الخضراوات مقارنة بأمس، بينما شهد اليوسفي تراجعا اليوم الثلاثاء. وتواصل أسعار الطماطم التأرجح بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو لفترة مستمرة  لأسابيع، وفقا لبعض التجار في الجيزة،…

28 نوفمبر، 2017 28 نوفمبر، 2017

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الصاوي أحمد

كشفت جولة قامت بها ” المال ” على الأسواق، استقرار أسعار الخضراوات مقارنة بأمس، بينما شهد اليوسفي تراجعا اليوم الثلاثاء.

وتواصل أسعار الطماطم التأرجح بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو لفترة مستمرة  لأسابيع، وفقا لبعض التجار في الجيزة، والكوسة سجلت 5 جنيهات والباذنجان الرومي والبلدي 4 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي 5 جنيهات أيضا.

 ولفتوا إلى أن سعر البسلة مستقرة عند 8 جنيهات والجزر 5 جنيهات والفلفل  الألوان بين 12 إلى 15 جنيها والبامية 15 والبطاطس 5 جنيهات، والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا بين 3 إلى 5 جنيهات، والثوم البلدي 25 للكيلو، والصيني 13، والبطاطا 4، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والسبانخ 2 جنيه للرابطة.

وعلى صعيد أسعار الفاكهة، فقد تراوح البرتقال اليوسفي بين 3.5 حتى 5 جنيهات، بدلا من 7 لأعلى سعر، والجوافة 5 إلى 6 جنيهات، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة) الذي سجل 5 جنيهات كمتوسط سعر بدلا من 7.5 مؤخرا.

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22، والسورى 13، و20 جنيها للبرقوق، والتفاح السكرى 25، والأخضر- الفرنساوى 32 جنيهًا، والكانتلوب بين 3.5 إلى 7، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15، والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.

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