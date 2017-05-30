استقرار أسعار الخضراوات.. والليمون يرتفع لـ25 جنيهًا

الصاوى أحمد شهدت أسعار العديد من أصناف الخضراوات، ارتفاعا جديدا اليوم الثلاثاء " رابع أيام شهر رمضان المبارك". ووفقا لتجار فى الجيزة لـ"المـال " ارتفعت أسعار الليمون بقيمة 5 جنيهات ليتراوح بين 24 إلى 25 جنيها بدلا من 20…



الصاوى أحمد

شهدت أسعار العديد من أصناف الخضراوات، ارتفاعا جديدا اليوم الثلاثاء ” رابع أيام شهر رمضان المبارك”.



ووفقا لتجار فى الجيزة لـ”المـال ” ارتفعت أسعار الليمون بقيمة 5 جنيهات ليتراوح بين 24 إلى 25 جنيها بدلا من 20 أمس، والفاصوليا الخضراء ارتفعت لـ7 جنيهات، كما قفز الباذنجان الأبيض والعروس لـ8 جنيهات،مقابل 6 جنيهات.

وسجل الفلفل البلدي والرومي 10 جنيهات،والكوسة 9 جنيهات، فيما تستقر أسعار الطماطم وفقا لمعدلاتها مسجلة بين 3 إلى 4 جنيهات، والثوم البلدى 20 جنيها،والجزر 5 جنيهات،والخيار 6 جنيهات، والبامية 22 جنيها،والملوخية 8 جنيهات، والسبانخ 4 جنيهات والبصل 5 جنيهات،والبسلة 6 جنيهات.



وتراجع الخوخ الى 5 بدلا من 7 جنيهات والموز الجبلى 10 جنيهات والبرتقال 9 جنيهات والمشمش 13 جنيها،والتفاح المستورد تراوح سعره بين 15 إلي 25 جنيها،والكانتالوب بـ7 جنيهات،كما تم طرح العنب البناتى الأحمر لأول مرة “بشائر ” بسعر 20 جنيها والأصفر بـ15 جنيها.