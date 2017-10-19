استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا اليوم الخميس، وسجل كيلو الطماطم بين 6 إلي 7 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ"المال"، أن سعر الفاصوليا الخضراء تراوح بين 7 إلي 10 جنيهات للمستهلك، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إلى



الصاوي أحمد:



شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا اليوم الخميس، وسجل كيلو الطماطم بين 6 إلي 7 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار خضراوات في سوق التجزئة لـ”المال”، أن سعر الفاصوليا الخضراء تراوح بين 7 إلي 10 جنيهات للمستهلك، والبامية 17 جنيهًا، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، وسجلت الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والخيار 5 جنيهات، والثوم البلدي 23 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيها، والبروكلي 10 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة، وسجل كيلو العنب ما بين 7.5 و10 جنيهات، والتفاح 20 جنيهًا، والرومان 5 جنيهات، والموز من 7.5 إلى 8 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيهات، والمانجو من 10 إلى 15 جنيهًا، والبلح من 3 إلى 5 جنيهات، والجوافة من6.5 إلى 7 جنيهات.

