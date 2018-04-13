استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. و6 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات - اليوم الجمعة- بالأسواق، وسجلت الطماطم 6 جنيهات، والبطاطس 4، البصل 3، الخيار 6 جنيهات، بحسب تجار في السوق.وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 جنيهًا، الفلفل 12، والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيهات، والباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس والأبيض 7.وأ

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات – اليوم الجمعة- بالأسواق، وسجلت الطماطم 6 جنيهات، والبطاطس 4، البصل 3، الخيار 6 جنيهات، بحسب تجار في السوق.

وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 جنيهًا، الفلفل 12، والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيهات، والباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس والأبيض 7.

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر من 4 إلى 7.

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان 20 جنيهًا، القرنبيط من 5 إلى 8، الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو، الكوسة 6، والملوخية 8، وورق عنب من 20 إلى 22 جنيهاً.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 جنيه، اليوسفي 5، الموز 6، التفاح المستورد من 15 إلى 28 جنيهاً للكيلو، والجوافة من 5 إلى 7، والفراولة 8، الكانتالوب 7، والبطيخ من 10 إلى 30، العنب المستورد 27، الخوخ من 7.5 إلى 12 جنيهاً.