استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. و4 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارًا فى السوق، اليوم السبت.وتراوحت الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات، بدلًا من 6، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، الخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلًا من 12 جنيهًا، الفلفل الرومى من 5 إلى 10، الفلفل الألوان 15.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"،

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارًا فى السوق، اليوم السبت.

وتراوحت الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات، بدلًا من 6، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، الخيار من 4 إلى 5، والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلًا من 12 جنيهًا، الفلفل الرومى من 5 إلى 10، الفلفل الألوان 15.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل الأحمر “الخزين” 4 جنيهات، والجديد 2.5، الملوخية من 6 إلى 7، والقلقاس 5، السبانخ 4.5، الفاصوليا 5 إلى 6 جنيهات، بدلاً من7، الكوسة 4، والبسلة 8، البامية 15 إلى جنيهان بدلاً من 30 قبل أيام.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان “العروس” 4، والثوم 8، الجزر 4.5 إلى 7، الكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 إلى 13 والمشمش 20 جنيهًا، الجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، الخوخ من 5 إلى 10 جنيهات، البلح من 6إلى 7، وتراجع سعر كيلو الموز ليسحل 5 جنيهات بدلاً من 6.5 خلال الفترة الماضية.