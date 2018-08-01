استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. و3.5 جنيه للطماطم

الصاوى أحمدشهدت معظم أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء، استقرارًا، ووفرة فى المعروض بالأسواق.وأوضح تجار، أن سعر الطماطم لدى تجار التجزئة من 3.5 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 7، الفلفل من 5 إلى 7، الباذنجان العروس من 3.5 إلى 5 جنيهات، الكوسة 7، خيار بلدى 5،

الصاوى أحمد

شهدت معظم أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء، استقرارًا، ووفرة فى المعروض بالأسواق.

وأوضح تجار، أن سعر الطماطم لدى تجار التجزئة من 3.5 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 7، الفلفل من 5 إلى 7، الباذنجان العروس من 3.5 إلى 5 جنيهات، الكوسة 7، خيار بلدى 5، بامية من 10 إلى 15، والملوخية من 6 إلى 10، الكرنب 10.



وسجل العنب 10 جنيهات، البرتقال 6، الخوخ 15، الليمون من 5 إلى 10، التين من 10 إلى 20، برقوق 15، الكمثرى 10، موز بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، المانجو تراوحت بين 16 إلى 20، والرمان 7 جنيهات، والفراولة 10.