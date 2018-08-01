اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. و3.5 جنيه للطماطم

الصاوى أحمدشهدت معظم أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء، استقرارًا، ووفرة فى المعروض بالأسواق.وأوضح تجار، أن سعر الطماطم لدى تجار التجزئة من 3.5 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 7، الفلفل من 5 إلى 7، الباذنجان العروس من 3.5 إلى 5 جنيهات، الكوسة 7، خيار بلدى 5،
3:10 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18 3:10 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18

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الصاوى أحمد

شهدت معظم أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء، استقرارًا، ووفرة فى المعروض بالأسواق.

وأوضح تجار، أن سعر الطماطم لدى تجار التجزئة من 3.5 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا، والبطاطس من 6 إلى 7، الفلفل من 5 إلى 7، الباذنجان العروس من 3.5 إلى 5 جنيهات، الكوسة 7، خيار بلدى 5، بامية من 10 إلى 15، والملوخية من 6 إلى 10، الكرنب 10.
 
وسجل العنب 10 جنيهات، البرتقال 6، الخوخ 15، الليمون من 5 إلى 10، التين من 10 إلى 20، برقوق 15، الكمثرى 10، موز بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، المانجو تراوحت بين 16 إلى 20، والرمان 7 جنيهات، والفراولة 10.

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