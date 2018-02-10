استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. و3 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمداستقرت أسعار أصناف الخضراوات، اليوم السبت، وسجلت الطماطم 3 جنيهات، والبصل الأصفر "الجديد" 2.5 جنيه، والبطاطس بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة 5، والبسلة 6. وحسب تجار تجزئة في الأسواق، تراوح كيلو السبانخ بين 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم البلدي 20، والخيار 5، والملو

الصاوي أحمد

استقرت أسعار أصناف الخضراوات، اليوم السبت، وسجلت الطماطم 3 جنيهات، والبصل الأصفر “الجديد” 2.5 جنيه، والبطاطس بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة 5، والبسلة 6.

وحسب تجار تجزئة في الأسواق، تراوح كيلو السبانخ بين 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم البلدي 20، والخيار 5، والملوخية 13، والباذنجان “العروس” 5، والرومي 4، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5.

وسجلت أسعار الفاكهة 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، الليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.