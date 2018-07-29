استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. وانخفاض الليمون

الصاوي أحمدشهدت أسعار الليمون -اليوم الأحد- انخفاضاً مع وفرة في المعروض منه، واستقرار باقي الأصناف من الخضر والفاكهة، وسط إقبال ملحوظ على المشتروات، مع تصاعد موجة الحر الحالية، ما دفع السوق إلى الحفاظ على مستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.وأكد تجار لـ"المال"، أن سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، والل

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الليمون -اليوم الأحد- انخفاضاً مع وفرة في المعروض منه، واستقرار باقي الأصناف من الخضر والفاكهة، وسط إقبال ملحوظ على المشتروات، مع تصاعد موجة الحر الحالية، ما دفع السوق إلى الحفاظ على مستويات الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد تجار لـ”المال”، أن سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، والليمون تراجع بين 5 إلى 8 جنيهات بدلاً من 14، و”الكوسة” 6، والبطاطس من 6.5 إلى 7، والفلفل البلدي، والرومي 7، الباذنجان العروس 3.5، والخيار من 4 إلى 6، والبامية من 10 إلى 15، والملوخية من 6 إلى 10 جنيهات، والكرنب 10.

وسجل البرتقال الصيفي 6 جنيهات، والخوخ 15، والحرنكش 18، التين 12 جنيهًا، الكمثري 12 جنيهًا، والبرقوق 15، والموز البلدي من 10 – 15، والمانجو 16 إلى 20، والرمان 7 جنيهات، والفراولة 10.