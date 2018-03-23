استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. والطماطم تلامس 5 جنيهات

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضراوات استقرارًا - اليوم الجمعة - ولامست الطماطم 5 جنيهات، والخيار 6، والبصل 5، والبطاطس4، بحسب التجار في سوق التجزئة.وأوضح التجار، أن سعر الفلفل الرومي / البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والقلقاس من 6 إلى 7، والليمون من 10 إلى 12، والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6، والأ

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضراوات استقرارًا – اليوم الجمعة – ولامست الطماطم 5 جنيهات، والخيار 6، والبصل 5، والبطاطس4، بحسب التجار في سوق التجزئة.

وأوضح التجار، أن سعر الفلفل الرومي / البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والقلقاس من 6 إلى 7، والليمون من 10 إلى 12، والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6، والأبيض بـ7.

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10، والبصل من 3.5 إلى 4، والبطاطس من 3 إلى 3.5، والثوم بـ5، والجزر من 6 إلى 7.

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان من 12 إلى 13، والقرنبيط من 3 إلى 8، الكرنب من 5 إلى 10، والكوسة من 4 إلى 5، والملوخية من 2 إلى 2.5 للرابطة، وورق عنب من 20 إلى 22.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5، واليوسفي 5، والموز 7.5، التفاح المستورد من 15 إلى 28، والجوافة من 5 إلى 7، والفراولة 7.5.