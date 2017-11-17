استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة.. والفراولة بـ 15 جنيهًا

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، وطرحت الفراولة لأول مرة بسعر 15 جنيهاً. وقال بعض التجار، إن سعر الباذنجان الرومي بـ 3 جنيهات، و4 للباذنجان الأبيض والعروس، والفلفل الرومي بـ 5، والبلدي 6، والجزر 5 جنيهات. واستقرت أسعار أصناف البامية -وفقًا للتجار- عند

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، وطرحت الفراولة لأول مرة بسعر 15 جنيهاً.

وقال بعض التجار، إن سعر الباذنجان الرومي بـ 3 جنيهات، و4 للباذنجان الأبيض والعروس، والفلفل الرومي بـ 5، والبلدي 6، والجزر 5 جنيهات.

واستقرت أسعار أصناف البامية -وفقًا للتجار- عند 20 جنيهاً، والكوسة 6، والبطاطس بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر 4، والأبيض 5 إلى 2.5 جنيه، والبسلة 10.

وعن أسعار الطماطم استقرت عند 6 جنيهات، حسب الجودة، والخيار 4 جنيهات، والفاصوليا تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، والثوم 25 للكيلو، والصيني 13، والبطاطا 4، والليمون من 8 إلى 10، والفلفل الألوان 12، والقلقاس 8، والسبانخ 2 جنيه للرابطة.

وعلى صعيد أسعار الفاكهة، فقد تراوح البرتقال اليوسفي بين 3.5 حتى 5 جنيهات، والجوافة بين 5 إلى 6 جنيهات، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه، وكان الشهر الماضي يباع بـ8.

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22، والسورى 13، و20 جنيها للبرقوق، والتفاح السكرى 25، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب 7، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15، والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.