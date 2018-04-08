استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة قبل شم النسيم

الصاوى أحمد استقرار أسعار الخضراوات - الأحد - بالأسواق، وسجلت الطماطم 5 إلى 6 جنيهات والبطاطس 3.5 والبصل 2.5 جنيه والخيار 5 جنيهات بحسب تجار فى السوق. وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 والفلفل من 8 إلى 12جنيها، والقلقاس من…

الصاوى أحمد

استقرار أسعار الخضراوات – الأحد – بالأسواق، وسجلت الطماطم 5 إلى 6 جنيهات والبطاطس 3.5 والبصل 2.5 جنيه والخيار 5 جنيهات بحسب تجار فى السوق.

وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 والفلفل من 8 إلى 12جنيها، والقلقاس من 5الى 8 والليمون 10جنيهات والباذنجان الرومى 4 جنيهات والباذنجان العروس والابيض بـ 7جنيهات.

بينما سجل سعر ربطة البصل الأخضر 2 جنيه والجرجير الربطة بنصف جنيه والخس البلدى بـ 2 جنيه للواحدة والكابوتشا بـ 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10جنيهات والثوم من 4 إلى 5 جنيهات والجزر من 4 إلى 7 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الفلفل الألوان 15 إلى 18والقرنبيط من 5 إلى 8 الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو والكوسة من 4 إلى 6 والملوخية8 جنيهات للكيلو وورق العنب من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 واليوسفى 5 والموز 7.5والتفاح المستورد من 15جنيها إلى 28 جنيها للكيلو والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات والفراولة 8 جنيهات والرمان 15 جنيها والكانتالوب 5 جنيهات والبطيخ من 10الى 30 جنيها للواحدة والعنب المستورد 27 جنيها والخوخ 12 جنيها.