استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد:استقرت أسعار الخضراوات الأسواق اليوم الأربعاء، وتراوحت الطماطم بين 4 إلي 5 جنيهات ،والبطاطس من 3.5 إلي 4.5 والبصل 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والثوم الأخضر بين 2.5 إلى 5 جنيهات.وأكد تجار لـ"المال" أن الخيار بلغ 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان الرومى "العروس" 5 جنيهات، والليمون من

الصاوي أحمد:

استقرت أسعار الخضراوات الأسواق اليوم الأربعاء، وتراوحت الطماطم بين 4 إلي 5 جنيهات ،والبطاطس من 3.5 إلي 4.5 والبصل 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والثوم الأخضر بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار لـ”المال” أن الخيار بلغ 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان الرومى “العروس” 5 جنيهات، والليمون من 10 إلى 12 جنيها الفلفل البلدى – الرومى بين 8 جنيهات و10 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والسبانخ من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

ووفقا للتجار، شهدت أسعار الفاكهة استقرارا اليوم، حيث تراوح سعر البرتقال أبوسرة واليوسفى من 6 إلى 10 جنيهات،والموز 8 إلى 10 جنيهات والتفاح المستورد الأحمر 25 جنيها، والعنب الأحمر30 جنيها، والجوافة 7 جنيهات، والفراولة 11 جنيها