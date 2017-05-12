استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرار اليوم، الجمعة، بعد تحسن أسعار معظم الأصناف الرئيسية خلال الفترة الماضية.وتوقع بعض التجار في الأسواق استمرار هذه المعدلات الجيدة من الأسعار، لا سيما بعد زيادة درجات الحرارة التي تؤدي إلي سرعة نضج المحاصيل الزراعية في الحقول.ووفقًا لبعض التجار في

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرار اليوم، الجمعة، بعد تحسن أسعار معظم الأصناف الرئيسية خلال الفترة الماضية.

وتوقع بعض التجار في الأسواق استمرار هذه المعدلات الجيدة من الأسعار، لا سيما بعد زيادة درجات الحرارة التي تؤدي إلي سرعة نضج المحاصيل الزراعية في الحقول.

ووفقًا لبعض التجار في سوق بولاق الدكرور بالجيزة، سجل سعر كيلو الطماطم 5-7جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والبلدي 4 جنيهات، والألوان 12 جنيهًا.

وجاء سعر الباذنجان البلدي بـ2.5 جنيه، والباذنجان الأبيض والعروس 4 جنيهات والملوخية يتراوح سعرها بين 2 إلى 5 جنيهات، وورق العنب 12 جنيهًا.

وسجل كيلو سعر الكوسة 4 جنيهات، والبصل الأصفر 2.5 جنيه حتي 4جنيهات، والفاصوليا 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات، والجزر 2.5 جنيه، والثوم 15 جنيهًا، والليمون بين 16 و20 جنيهًا.

وسجَّلت أسعار الفاكهة للتجار، البرتقال البلدي 5 جنيهات، الفراولة 8 جنيهات، الرمان 10 جنيهات، والكنتالوب 5 جنيهات، والبطيخ 3 جنيهات للكيلو، والخوخ بين 5 و7جنيهات، والمشمش بشائر 20 جنيهًا، والتفاح المستورد بين 15 إلى 25 جنيهًا.