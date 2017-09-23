استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد



شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، استقرارا، وفق تجار.



وتراوح سعر الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها، والبصل 4 جنيهات للكيلو، والخيار 7 جنيهات.



وأوضح تجار لـ”المال” أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، والبروكلي 10 جنيهات، والباذنجان يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان من 10 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبامية 14 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات.



وأكدوا أن سعر الفاكهة مستقرة أيضا.



وبلغ سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، والتين البرشومي 10جنيهات، والرمان 7جنيهات، والعنب 5جنيهات، والمانجو 12جنيها.