اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، استقرارا، وفق تجار. وتراوح سعر  الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها، والبصل 4 جنيهات للكيلو، والخيار 7 جنيهات.وأوضح تجار لـ"المال" أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا لل
23 سبتمبر، 2017 23 سبتمبر، 2017

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الصاوي أحمد 

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت، استقرارا، وفق تجار. 

وتراوح سعر  الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، وورق العنب بين 30 إلى 40 جنيها، والبصل 4 جنيهات للكيلو، والخيار 7 جنيهات.

وأوضح تجار لـ”المال” أن سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيهًا للكيلو، والبروكلي 10 جنيهات، والباذنجان يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والملوخية 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان من  10 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، والبامية 14 جنيهًا، والكوسة 7 جنيهات.

وأكدوا أن سعر الفاكهة مستقرة أيضا. 

وبلغ سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، والتين البرشومي 10جنيهات، والرمان 7جنيهات، والعنب 5جنيهات، والمانجو 12جنيها.

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