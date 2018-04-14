استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق السبت

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات – اليوم السبت - بالأسواق، وتراوحت الطماطم 6 جنيهات، إلي 7 جنيهات والبطاطس 4، البصل 3، الخيار 6 جنيهات، بحسب تجار في السوق.وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 جنيها ، الفلفل 12، والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيهات، والباذنجان الرومي 4، الباذنجان

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات – اليوم السبت – بالأسواق، وتراوحت الطماطم 6 جنيهات، إلي 7 جنيهات والبطاطس 4، البصل 3، الخيار 6 جنيهات، بحسب تجار في السوق.

وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 12 جنيها ، الفلفل 12، والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيهات، والباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس والأبيض 7 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر من 4 إلى 7.

وأوضح أن الفلفل ألوان 20 جنيهًا، القرنبيط من 5 إلى 8، الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو، الكوسة 6، والملوخية 8، وورق عنب من 20 إلى 22 جنيهاً.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 جنيه، اليوسفي 5، الموز 6، التفاح المستورد من 15 إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 إلى 7، والفراولة 8، الكانتالوب 7، والبطيخ من 10 إلى 30، العنب المستورد 27، الخوخ من 7.5 إلى 12 جنيها.



