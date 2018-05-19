استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة ثالث أيام رمضان

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، إستقرارا فى السوق، اليوم السبت، وفق تجار خلال ثالث يوم من شهر رمضان. وسجل كيلو الطماطم 3 جنيهات في المتوسط، والبطاطس بين 2.5 إلي 4.5 والخيار 7، والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 14.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أن سعر كيلو ا

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، إستقرارا فى السوق، اليوم السبت، وفق تجار خلال ثالث يوم من شهر رمضان.

وسجل كيلو الطماطم 3 جنيهات في المتوسط، والبطاطس بين 2.5 إلي 4.5 والخيار 7، والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 14.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر كيلو البصل 3.5 والملوخية 4 جنيهات للرابطة، والفاصوليا 6 جنيهات والكوسة 7جنيهات والبسلة 6 جنيهات إلي 9 جنيهات، والبامية 10 إلي 15 جنيها.



وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 14جنيها، والباذنجان الرومى 2.5 والباذنجان “العروس” 6 والثوم 12 والجزر 4 وورق العنب 12 ، وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه.

وعلى مستوى الفاكهة، سجل سعر البرتقال الصيفي 4 جنيهات والتفاح البلدي 10جنيهات والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 5 والمشمش 10 والكنتالوب 5، والبلح 6 إلى 7، والموز 6.5 والبطيخة 15 إلي 35.