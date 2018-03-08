استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات استقرارًا، اليوم الخميس، في أسواق التجزئة، وتراوحت الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه، والبطاطس 2.5 و4 جنيهات، والبصل 2.5 إلى 5 جنيهات، والثوم الأخضر بـ5جنيهات. وأكد تجار أن "البسلة" سجلت 6 جنيهات، والباذنجان الرومي "العروس" 5 جنيهات، والفاصوليا الخضرا

الصاوي أحمد





شهدت أسعار الخضراوات استقرارًا، اليوم الخميس، في أسواق التجزئة، وتراوحت الطماطم بين 2.5 و3.5 جنيه، والبطاطس 2.5 و4 جنيهات، والبصل 2.5 إلى 5 جنيهات، والثوم الأخضر بـ5جنيهات.

وأكد تجار أن “البسلة” سجلت 6 جنيهات، والباذنجان الرومي “العروس” 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 12 جنيهًا، والليمون من 6 إلى 10 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات.

وأوضحوا أن أسعار الفلفل البلدي الرومي تراوحت بين 6 و10 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وأشاروا إلى أن سعر البرتقال تراوح بين 4 و8 جنيهات، واليوسفي من 4 إلى 10 جنيهات، والفراولة 8 إلى 10 جنيهات، والتفاح المستورد من 15 إلى 25 جنيهًا، والبلح الرملي 6.5 جنيه.